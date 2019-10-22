В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сигналов от Украины начать диалог по возобновлению авиасообщения не было, дальше слов дело не пошло, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Еще летом этого года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Сам (президент Украины) Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами. К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", - сказал Руденко.
Ранее Зеленский назвал странным тот факт, что между странами было прекращено авиасообщение.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.