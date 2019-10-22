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РИА Новости

В МИД оценили возможность возобновления авиасообщения с Украиной

12:28 22.10.2019 (обновлено: 13:04 22.10.2019)
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Сигналов от Украины начать диалог по возобновлению авиасообщения не было, дальше слов дело не пошло, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
"Еще летом этого года на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Сам (президент Украины) Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами. К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", - сказал Руденко.
Ранее Зеленский назвал странным тот факт, что между странами было прекращено авиасообщение.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
14 октября, 15:47РИА Новости
Матвиенко: Россия поддержит решение Украины восстановить авиасообщение
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Ситуация на УкраинеАндрей РуденкоМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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