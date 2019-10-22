Украинский министр развития экономики и торговли пошутил, что он "дебил"

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил на оскорбления олигарха Игоря Коломойского, назвавшего его дебилом.
Накануне Милованов раскритиковал выступление студии "Квартал 95", высмеявшей поджог дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. По мнению министра, этот номер отрицательно повлияет на инвестиционный климат на Украине. Коломойский заявил, что после таких слов Милованов должен немедленно подать в отставку, и назвал его дебилом.
"Я этого не скрываю, что я дебил <...> Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все <...> Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные — это и есть на самом деле свободное общество", — ответил на это Милованов.
В середине сентября Гонтарева заявила, что в ее дом под Киевом бросили бутылку с зажигательной смесью и он полностью сгорел. Глава МВД Арсен Аваков назвал это "криминальным давлением", а президент Владимир Зеленский — "грубым преступлением".
На прошедших выходных этот инцидент стал темой для номера в очередном выпуске шоу "Квартала 95". Артист Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки исполнил песню "Горел дом", в которой, в частности, говорилось: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала". Номер вызвал волну возмущения в соцсетях, сама Гонтарева назвала его позором.
Позже министр культуры Украины и руководитель хора имени Веревки извинились перед бывшей главой Нацбанка.