Украинский министр развития экономики и торговли пошутил, что он "дебил"

"Я этого не скрываю, что я дебил <...> Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все <...> Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные — это и есть на самом деле свободное общество", — ответил на это Милованов.