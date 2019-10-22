Зеленский пригласил Назарбаева посетить Украину

НУР-СУЛТАН, 22 окт - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский пригласил Нурсултана Назарбаева посетить страну с визитом, сообщила во вторник пресс-служба первого президента Казахстана.

В ходе встречи в Токио Назарбаев поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Я слежу за каждым днем Украины. Ваша страна мне небезразлична. И не только потому, что я когда-то два года обучался на Украине. С первых дней независимости я был хорошо знаком со всеми президентами вашей страны", - сказал первый президент Казахстана, слова которого приводит пресс-служба.

В сообщении отмечается, что Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с событиями на Украине и "особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины". "Вы были избраны с большим доверием народа. У Вас есть все возможности осуществить намеченные Вами планы", - сказал первый президент Казахстана.

Зеленский, по данным пресс-службы, подчеркнул, что Украина всегда поддерживала Казахстан по широкому спектру вопросов. "В ходе переговоров Зеленский рассказал о знакомстве с президентом Казахстана (Касым-Жомартом - ред.) Токаевым в Нью-Йорке, а также пригласил Елбасы (Лидера нации - ред.) посетить Украину", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота и укрепления отношений между двумя странами.

В свою очередь в пресс-службе украинского президента сообщили, что "стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в "нормандском формате".