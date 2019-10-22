"Росморпорт" рассказал об инциденте с ледоколом "Тор" у берегов Норвегии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ледокол "Тор", обесточенный в шторм у берегов Норвегии, ждет благоприятной погоды, чтобы продолжить путь в Сабетту, рассказали в пресс-службе судовладельца — ФГУП "Росморпорт".

Ранее сообщалось, что судно с 33 людьми на борту терпит бедствие к западу от Олесунна из-за остановки двигателя. Спасательный центр Южной Норвегии направил на место вертолет и буксиры.

Позже стало известно , что тревога была ложной — сигнал стал результатом сбоя после "обесточки части оборудования".

"В 9:15 силами членов экипажа была восстановлена работа судна на двух главных двигателях, в 10:15 полностью восстановлена работа всех судовых систем", — привели подробности в ведомстве.