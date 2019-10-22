"Росморпорт" рассказал об инциденте с ледоколом "Тор" у берегов Норвегии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ледокол "Тор", обесточенный в шторм у берегов Норвегии, ждет благоприятной погоды, чтобы продолжить путь в Сабетту, рассказали в пресс-службе судовладельца — ФГУП "Росморпорт".
Ранее сообщалось, что судно с 33 людьми на борту терпит бедствие к западу от Олесунна из-за остановки двигателя. Спасательный центр Южной Норвегии направил на место вертолет и буксиры.
Позже стало известно, что тревога была ложной — сигнал стал результатом сбоя после "обесточки части оборудования".
"В 9:15 силами членов экипажа была восстановлена работа судна на двух главных двигателях, в 10:15 полностью восстановлена работа всех судовых систем", — привели подробности в ведомстве.
"Тор" — дизель-электрический ледокол проекта 374, построенный на судоверфи в Финляндии по заказу Швеции и в 2008 году выкупленный "Росморпортом". Семнадцатого октября судно вышло из Санкт-Петербурга для выполнения коммерческих работ в Обской губе. Во вторник оно попало в шторм недалеко от Норвегии.