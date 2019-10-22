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РИА Новости

Сигнал бедствия с ледокола "Тор" у берегов Норвегии оказался ложным

10:32 22.10.2019 (обновлено: 11:05 22.10.2019)
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© ФГУП "Росморпорт"Ледокол "Тор"
Ледокол Тор
© ФГУП "Росморпорт"
Ледокол "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, заявили РИА Новости в Росморречфлоте.

"Ложная тревога. <...> Все нормально, он дальше следует по маршруту. <...> Не испытывает проблем", — добавили в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что сигнал стал результатом сбоя после "обесточки части оборудования". Подчеркивается, что такие случаи — не редкость.
Ранее сообщалось, что судно с 33 людьми на борту терпит бедствие к западу от Олесунна из-за шторма и остановки двигателя. Спасательный центр Южной Норвегии направил на место вертолет и буксиры.
"Тор" — дизель-электрический ледокол проекта 374, построенный на судоверфи в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году его выкупил "Росморпорт".
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РосморречфлотНорвегияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Снова глючит российское оборудование...
22 октября, 11:04
ПСПетр Симонов
8100357
Финское вообще то. Или читать не умеем?)
22 октября, 11:21
NlNavalnu laif
6020005
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