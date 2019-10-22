Сигнал бедствия с ледокола "Тор" у берегов Норвегии оказался ложным

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский ледокол "Тор" подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно, заявили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Ложная тревога. <...> Все нормально, он дальше следует по маршруту. <...> Не испытывает проблем", — добавили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что сигнал стал результатом сбоя после "обесточки части оборудования". Подчеркивается, что такие случаи — не редкость.
Ранее сообщалось, что судно с 33 людьми на борту терпит бедствие к западу от Олесунна из-за шторма и остановки двигателя. Спасательный центр Южной Норвегии направил на место вертолет и буксиры.
"Тор" — дизель-электрический ледокол проекта 374, построенный на судоверфи в Финляндии по заказу Швеции. В 2008 году его выкупил "Росморпорт".