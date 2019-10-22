Власти Индонезии вновь открыли туристам доступ к вулкану Тангкубан-Прау

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Индонезии открыли доступ для туристов к вулкану Тангкубан-Прау после запрета на посещение территории в связи с начавшимся в июле извержением, передает агентство Антара.

Вулкан находится в провинции Западная Ява около города Бандунг. Его кратер — популярная достопримечательность, ежедневно привлекающая сотни туристов. После извержения в июле в районе Тангкубан-Прау была запрещена любая общественная деятельность в радиусе 1,5 километра.

Как отмечает агентство, несмотря на снижение уровня угрозы власти предложили туристам и альпинистам воздержаться от спуска к кратеру вулкана Тангкубан-Прау и другим активным кратерам поблизости.