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РИА Новости
Туризм

Власти Индонезии вновь открыли туристам доступ к вулкану Тангкубан-Прау

12:22 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина КузнецоваВысокогорное плато Диенг на Центральной Яве
Высокогорное плато Диенг на Центральной Яве
© РИА Новости / Екатерина Кузнецова
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Власти Индонезии открыли доступ для туристов к вулкану Тангкубан-Прау после запрета на посещение территории в связи с начавшимся в июле извержением, передает агентство Антара.
Вулкан находится в провинции Западная Ява около города Бандунг. Его кратер — популярная достопримечательность, ежедневно привлекающая сотни туристов. После извержения в июле в районе Тангкубан-Прау была запрещена любая общественная деятельность в радиусе 1,5 километра.
Как отмечает агентство, несмотря на снижение уровня угрозы власти предложили туристам и альпинистам воздержаться от спуска к кратеру вулкана Тангкубан-Прау и другим активным кратерам поблизости.
Представитель Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG) отметил, что существует вероятность выброса ядовитых газов, которые могут нанести вред здоровью.
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