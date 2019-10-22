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РИА Новости

Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Путиным

11:58 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отвод курдских сил из регионов Сирии, находящихся под контролем Дамаска.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
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"Мы обсудим шаги по прекращению присутствия террористов РПК (Рабочей партии Курдистана)/YPG (cил самообороны курдов) в тех районах, в которых находятся силы (сирийского) режима", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи, где у него пройдет встреча Путиным.
Он добавил, что намерен также обсудить с Путиным, как обеспечить эффективную деятельность конституционного комитета Сирии, который должен начать работу в конце октября.
"Мы с Россией едины в том, что необходимо бороться со всеми видами терроризма. В будущем Сирии для PПK/YPG нет места. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Россией мы сможем ликвидировать угрозу терроризма и сепаратизма в регионе", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Эрдоган: Турция продолжит операцию в Сирии при срыве договоренностей с США
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Военная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Молодец Эрдоган!Ещё не всю Сирию захватил,продолжаем идти!А потом вместе её поделим)
22 октября, 12:46
SSch.shurikov
951000
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