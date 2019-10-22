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РИА Новости

В Волгограде задержали военных, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

11:50 22.10.2019 (обновлено: 11:51 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Полиция задержала двоих военнослужащих, которые щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, ночью во вторник в отдел полиции были доставлены двое военнослужащих, которые грелись у Вечного огня на Аллее героев в Волгограде.
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"Они сидели на корточках рядом с Вечным огнем, грелись и щелкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, материалы по инциденту полиция направила в военную прокуратуру для правовой оценки.
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