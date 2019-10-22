В Волгограде задержали военных, бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь

ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Полиция задержала двоих военнослужащих, которые щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь на Аллее героев в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, ночью во вторник в отдел полиции были доставлены двое военнослужащих, которые грелись у Вечного огня на Аллее героев в Волгограде.
"Они сидели на корточках рядом с Вечным огнем, грелись и щелкали семечки. Шелуху бросали в Вечный огонь", - сообщили РИА Новости в полиции. По словам собеседника агентства, материалы по инциденту полиция направила в военную прокуратуру для правовой оценки.
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