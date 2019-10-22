"В бирюльки играются": Клинцевич оценил закупку теплой формы для НАТО

"Да вам, ребята, в лесу зимой с медведем делать нечего. Вам надо ломиться как можно быстрее от границы, даже если у вас есть техника, деньги и личный состав. Поэтому с медведем шутить в зимнюю пору, когда его разбудили, не стоит", — заявил Клинцевич.