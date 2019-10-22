"В бирюльки играются": Клинцевич оценил закупку теплой формы для НАТО

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал "360" закупку зимней экипировки для НАТО.
Как сообщалось, альянс намерен закупить 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа и обмундирование для проведения операций при температуре минус 40.
По мнению сенатора, в НАТО "играются в бирюльки", поскольку не представляют себе ни русских зим, ни людей, живущих в экстремально холодных регионах России.
"Да вам, ребята, в лесу зимой с медведем делать нечего. Вам надо ломиться как можно быстрее от границы, даже если у вас есть техника, деньги и личный состав. Поэтому с медведем шутить в зимнюю пору, когда его разбудили, не стоит", — заявил Клинцевич.
По мнению парламентария, новость о закупке теплой формы — это демонстративный шаг для оказания психологического давления на граждан других стран.
В постоянном представительстве России при НАТО порекомендовали альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.