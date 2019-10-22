ВС Ирака призвали вывести из страны американские войска, покинувшие Сирию

Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии

ДАМАСК, 22 окт — РИА Новости. Выведенные из Сирии американские войска должны покинуть иракскую территорию, заявило объединенное командование ВС Ирака.

"(Они. — Прим. ред.) получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака. <...> Американским войскам не давали никакого согласия на то, чтобы они оставались в Ираке", — подчеркивается в заявлении пресс-службы сил безопасности, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправятся в Западный Ирак.

"Источник мира"

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и "Исламского государства"*. Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.

Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, заявил об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.

Курды расценили это как нарушение договоренностей и заключили с Дамаском соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северным рубежам и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку

В четверг стало известно о приостановке операции Анкары на 120 часов и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно. Тем не менее поступали сообщения о продолжении боев.

Между тем американские солдаты продолжают покидать приграничные территории, в части из них (например, в Манбидже) патрулирование переходит к российской военной полиции. Вооруженные силы США уже оставили большую часть своих баз, расположенных в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя свой контингент на базы в Ираке.