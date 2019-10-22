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РИА Новости

Камеруну нужны бронетранспортеры и боевые вертолеты из России, заявил посол

11:12 22.10.2019 (обновлено: 12:08 22.10.2019)
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© Flickr / US Army AfricaВоенные в Камеруне
Военные в Камеруне
© Flickr / US Army Africa
Военные в Камеруне. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Камерун заинтересован в покупке российских бронетранспортеров для перевозки военных, а также военно-транспортных и боевых вертолетов, заявил в интервью РИА Новости посол африканской республики в РФ Махамат Паба Сале.
"Я посетил здесь много выставок вооружений, и вы знаете, на одной из них был начальник штаба сухопутных войск Камеруна, который сказал: "Вот техника, которая нам нужна". Он указал на бронетранспортеры для перевозки войск", - сказал посол.
"Они нам нужны, потому что в Камеруне мы имеем дело с боевиками группировки "Боко Харам". Бывает так, что они устанавливают мины на маршрутах следования наших военных, и если автомобиль не бронированный, то в результате наезда на мины гибнут наши люди. Для нас очень, очень важно иметь такую технику", - подчеркнул дипломат.
Паба Сале также утвердительно ответил на вопрос о возможной закупке Камеруном российских вертолетов.
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"Да, вертолеты нам тоже интересны - военно-транспортные, а также боевые. Я не могу углубляться в детали, но это все то, что нас интересует", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>
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