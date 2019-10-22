Биография Эво Моралеса

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

Он происходит из семьи аймара (индейская нация).

С раннего детства Моралес принимал участие в сельскохозяйственных работах, пас стадо лам. Чтобы получить образование в школе, подрабатывал каменщиком, булочником и трубачом, также занимался футболом.

После окончания средней школы он проходил обязательную службу в боливийской армии.

В 1982 году Моралес вместе с семьей переехал в Чапаре (департамент Кочабамба), где занимался сельским хозяйством, в частности производством коки, которая является традиционной культурой в Боливии.

В начале 1980-х годов он стал активным членом местного профсоюза. В 1983 году Моралес был назначен секретарем по спорту профсоюза.

В 1985 году был избран генеральным секретарем местного профсоюза.

В 1988-1996 годах он был исполнительным секретарем Федерации тропиков Кочабамбы.

С 1996 года занимал пост президента Координационного комитета шести федераций тропиков Кочабамбы.

В 1997 году Моралес был избран депутатом национального конгресса от одномандатного округа Чапаре. В январе 2002 года был отправлен в отставку.

В середине 1990-х годов Моралес стал основателем левой политической партии "Движение к социализму" (Movimiento al Socialismo, MAS). На выборах президента в июне 2002 года партия во главе с Эво Моралесом получила 36 мест в конгрессе. В декабре 2004 года после муниципальных выборов партия "Движение к социализму" превратилась в основную политическую силу страны.

18 декабря 2005 на выборах в президенты Боливии Эво Моралес одержал победу, набрав 53,7% голосов. Он стал первым индейским президентом Боливии и Латинской Америки.

В 2009 и 2014 годах Моралес был переизбран президентом Боливии.

На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Боливии Эво Моралес вновь одерживает победу большинством голосов.

В июле 2019 года он был удостоен звания почетного доктора Российского университета дружбы народов.