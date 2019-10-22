Президент Боливии Моралес выигрывает выборы уже в первом туре

САНТЬЯГО/ЛА-ПАС, 22 окт - РИА Новости. Боливийский лидер Эво Моралес с минимальным отрывом выигрывает президентские выборы в первом туре, следует из данных избиркома по итогам подсчёта 95,43% голосов. Его основной оппонент Карлос Меса заявил, что не признает этих результатов.

Согласно данным на сайте верховного избирательного суда, Моралес набирает 46,86% голосов, обходя на 10,13% своего соперника Месу, за которого отдали голоса 36,72% избирателей. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.

При этом внутри Боливии за Моралеса проголосовали 46,41 % граждан, за Месу - 37,06%. За границей голосующие отдали больше всего предпочтений действующему президенту (60,35%), на стороне его оппонента были 26,73%.

Меса заявил о несогласии с итогами подсчёта голосов.

"Убеждены, что граждане не примут итоги этого голосования, не примут этих сфальсифицированных результатов, мы дадим этому оценку", - сказал он журналистам.