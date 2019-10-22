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РИА Новости

Президент Боливии Моралес выигрывает выборы уже в первом туре

04:52 22.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
САНТЬЯГО/ЛА-ПАС, 22 окт - РИА Новости. Боливийский лидер Эво Моралес с минимальным отрывом выигрывает президентские выборы в первом туре, следует из данных избиркома по итогам подсчёта 95,43% голосов. Его основной оппонент Карлос Меса заявил, что не признает этих результатов.
Согласно данным на сайте верховного избирательного суда, Моралес набирает 46,86% голосов, обходя на 10,13% своего соперника Месу, за которого отдали голоса 36,72% избирателей. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.
При этом внутри Боливии за Моралеса проголосовали 46,41 % граждан, за Месу - 37,06%. За границей голосующие отдали больше всего предпочтений действующему президенту (60,35%), на стороне его оппонента были 26,73%.
Меса заявил о несогласии с итогами подсчёта голосов.
"Убеждены, что граждане не примут итоги этого голосования, не примут этих сфальсифицированных результатов, мы дадим этому оценку", - сказал он журналистам.
Моралес занимает президентское кресло уже три срока подряд и идет на четвертый.
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