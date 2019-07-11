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РИА Новости

РУДН присвоил Моралесу звание почетного доктора

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес в четверг был удостоен звания почётного доктора Российского университета дружбы народов.
"Решением ученого совета РУДН от 11 июля 2019 года единогласно постановлено присвоить звание почетного доктора РУДН президенту республики Боливия Эво Моралесу", - сообщил исполняющий обязанности ректора РУДН Евгений Щесняк в ходе торжественной церемонии в Москве, на которой присутствовал корреспондент РИА Новости.
"Это решение явилось знаком признания выдающихся заслуг вашего превосходительства во многих областях и сферах человеческой деятельности и укрепления дружбы, сотрудничества между народами, в том числе между народами России и Республики Боливия", - добавил Щесняк.
Президент Моралес, присутствующий на церемонии в составе делегации из 20 человек, выразил удивление и благодарность такому признанию своих заслуг. "Я не академик... Доктор Эво звучит немного странно, но благодарю вас", - заявил он.
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В качестве ответного жеста президент Боливии передал ректору РУДН традиционные боливийские сувениры, а также некоторые из своих книг.
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Эво МоралесРУДНБоливияРоссияОбщество
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