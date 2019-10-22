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РИА Новости

В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем

11:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Двое полицейских, которые возвращались со службы на личном автомобиле, погибли в результате столкновения с трамваем в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, ночью во вторник в Волгограде двое сотрудников ППС возвращались со службы на личном автомобиле, на улице Череповецкой машина столкнулась с ремонтным трамваем, который выехал со второстепенной дороги на жёлтый светофор, им управляла 71-летняя женщина.
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"От полученных травм полицейские скончались на месте", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что одному полицейскому было 22 года, второму - 24. По факту ДТП организована проверка.
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МВД РФВолгоградПроисшествия
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