В Волгограде двое полицейских погибли в ДТП с трамваем

ВОЛГОГРАД, 22 окт - РИА Новости. Двое полицейских, которые возвращались со службы на личном автомобиле, погибли в результате столкновения с трамваем в Волгограде, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, ночью во вторник в Волгограде двое сотрудников ППС возвращались со службы на личном автомобиле, на улице Череповецкой машина столкнулась с ремонтным трамваем, который выехал со второстепенной дороги на жёлтый светофор, им управляла 71-летняя женщина.

"От полученных травм полицейские скончались на месте", - говорится в сообщении ведомства.