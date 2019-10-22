Глава Евросовета Туск не исключил любого варианта Brexit

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости, Мария Князева. Председатель Евросовета Дональд Туск по-прежнему не исключает любого варианта Brexit, несмотря на достижение на прошлой неделе обновленной договоренности об условиях развода страны и союза.

"Мы должны быть готовы к любому сценарию", - заявил он на слушаниях в Европарламенте.

Существует несколько вариантов развития событий. Среди них "жесткий" Brexit (Brexit без сделки), Brexit со сделкой (организованный выход страны из союза) в соответствии с условиями ратифицированного всеми сторонами договора о "разводе", а также отсрочка даты отделения Британии от ЕС. При этом выход страны без соглашения об условиях "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к Соединенному Королевству с момента его отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что ведет подготовку к возможности "жесткого" Brexit и призывает к тому же остающиеся в ЕС страны.

"Brexit без сделки никогда не будет нашим решением", - заявляет при этом Туск.

Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.

Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось.