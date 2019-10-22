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РИА Новости

Глава Евросовета Туск не исключил любого варианта Brexit

11:07 22.10.2019 (обновлено: 13:01 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости, Мария Князева. Председатель Евросовета Дональд Туск по-прежнему не исключает любого варианта Brexit, несмотря на достижение на прошлой неделе обновленной договоренности об условиях развода страны и союза.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию", - заявил он на слушаниях в Европарламенте.
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Существует несколько вариантов развития событий. Среди них "жесткий" Brexit (Brexit без сделки), Brexit со сделкой (организованный выход страны из союза) в соответствии с условиями ратифицированного всеми сторонами договора о "разводе", а также отсрочка даты отделения Британии от ЕС. При этом выход страны без соглашения об условиях "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к Соединенному Королевству с момента его отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза. Еврокомиссия неоднократно заявляла, что ведет подготовку к возможности "жесткого" Brexit и призывает к тому же остающиеся в ЕС страны.
"Brexit без сделки никогда не будет нашим решением", - заявляет при этом Туск.
Евросоюз и Великобритания в прошлый четверг, после нескольких недель интенсивных и непростых переговоров, согласовали обновлённую сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании, и от этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза.
Однако голосование в Соединенном Королевстве, намеченное на субботу, не принесло положительных результатов, а рассмотрение документа, которое могло состояться в понедельник, так и не состоялось.
Предыдущий вариант договоренности был трижды отклонён британскими депутатами, в связи с чем срок выхода страны из союза был перенесен с 29 марта на 31 октября нынешнего года. Сейчас Великобритания просит новой отсрочки – до конца января. Решение о ее предоставлении должен принимать саммит лидеров остающихся в Евросоюзе стран. До 31 октября пока не назначено новых саммитов глав государств ЕС.
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