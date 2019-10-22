Центр Берлина частично перекрыт из-за акции протеста фермеров

"Перекрытие в настоящее время началось", - заявила представитель ведомства, добавив, что в акции задействованы несколько сотен тракторов и другой сельскохозяйственной техники, которая в настоящее время движется из федеральной земли Бранденбург в центр Берлина, основной митинг состоится в районе парка Тиргартен рядом с правительственным кварталом.