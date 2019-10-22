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РИА Новости

Центр Берлина частично перекрыт из-за акции протеста фермеров

10:24 22.10.2019 (обновлено: 14:23 22.10.2019)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваАкция протеста немецких фермеров в Берлин
Акция протеста немецких фермеров в Берлин
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. В Берлине началось частичное перекрытие центра в связи с акцией протеста, организованной фермерскими союзами, сообщили РИА Новости в полиции.
"Перекрытие в настоящее время началось", - заявила представитель ведомства, добавив, что в акции задействованы несколько сотен тракторов и другой сельскохозяйственной техники, которая в настоящее время движется из федеральной земли Бранденбург в центр Берлина, основной митинг состоится в районе парка Тиргартен рядом с правительственным кварталом.
Немецкая полиция
15 октября, 11:36РИА Новости
На акции протеста курдов в Германии пострадали пять человек
Ранее полиция Бранденбурга сообщила в соцсети Twitter, что около 200 машин и тракторов участников акции уже направились в Берлин. В этой связи на трассах в направлении столицы ФРГ уже образовались пробки, дорожное движение регулируют около 600 полицейских.
Телеканал ZDF сообщил во вторник, что акции протеста фермерских организаций состоятся сегодня по всей стране, участники выразят недовольство аграрной политикой правительства ФРГ, в частности, незначительной помощью аграрному сектору, пострадавшему в этом году от летней засухи. В среду министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клокнер представит доклад об аграрной политике правительства ФРГ в 2019 году.
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