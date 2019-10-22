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РИА Новости

Twitter намерен изменить политику в рамках борьбы с "фейковыми" материалами

09:48 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети Twitter на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американская компания Twitter заявила, что в скором времени внесет изменения в свою политику, чтобы помешать распространению в социальной сети материалов, которые были искажены для создания ложного представления о чем-либо. В числе таких материало видео на основе технологии Deepfake.
"Мы всегда обновляем свои правила в соответствии с тем, как меняется поведение в Сети. Мы работаем над новой политикой, чтобы решить проблему с "синтезированными" и подвергшимся манипуляции материалами в Twitter, но сначала мы хотим выслушать вас", - говорится в сообщении компании, размещенном в сети микроблогов.
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Компания поясняет, что речь идет о материалах, которые были "значительным образом изменены или созданы таким образом, что меняется их изначальный смысл/цель, или кажется, что определенные события имели место быть, хотя на самом деле их не было". Как отмечают СМИ, в частности, это измененные фотографии и так называемые Deepfake-видео, в которых лицо одного персонажа при помощи искусственного интеллекта заменяется другим.
Компания подчеркивает, что она намерена вести борьбу с таким контентом, "в особенности, когда он может угрожать физической безопасности человека или стать причиной ущерба в оффлайн". В ближайшие несколько недель Twitter объявит о приеме сообщений от пользователей, которых она призывает "помочь усовершенствовать эту политику до того, как она начнет действовать".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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