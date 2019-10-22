Число пострадавших при ЧП на нефтяном заводе в Орске выросло до девяти

УФА, 22 окт — РИА Новости. Девять человек отравились в результате ЧП на нефтяном заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Орске, сообщили в областном управлении СК.

Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным оренбургской прокуратуры, механик, оператор завода, а также семь слесарей подрядной организации отравились сероводородом при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Как заявили РИА Новости в Минздраве, двое работников предприятия находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.