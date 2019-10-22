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РИА Новости

Число пострадавших при ЧП на нефтяном заводе в Орске выросло до девяти

09:36 22.10.2019 (обновлено: 11:17 22.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УФА, 22 окт — РИА Новости. Девять человек отравились в результате ЧП на нефтяном заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Орске, сообщили в областном управлении СК.
Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным оренбургской прокуратуры, механик, оператор завода, а также семь слесарей подрядной организации отравились сероводородом при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива.
Пострадавших госпитализировали в городскую больницу. Как заявили РИА Новости в Минздраве, двое работников предприятия находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.
Следователи и прокуратура проводят проверку.
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ОрскнефтеоргсинтезСледственный комитет РФОрскПроисшествия
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