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РИА Новости

Фадеев прокомментировал решение Морщаковой выйти из СПЧ

09:32 22.10.2019 (обновлено: 13:10 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Эксперт", телеведущий Валерий Фадеев
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новый глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев назвал поспешным решение судьи КС в отставке Тамары Морщаковой покинуть СПЧ.
"Я посчитал необходимым позвонить Тамаре Георгиевне. Как я понимаю, она приняла окончательное решение. Ко мне лично она претензии не высказывает. У нее какие-то свои соображения", — рассказал он РИА Новости.
Фадеев также добавил, что "навязываться не будет".
Накануне Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, назначив на его место секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, который также станет советником главы государства.
Помимо этого, президент исключил из совета его зампредседателя Евгения Боброва, а также Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман. Вместе с тем в состав СПЧ вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.
После этого Морщакова объявила о выходе из совета "из-за изменения его состава".
Валерий Фадеев
21 октября, 18:04РИА Новости
В Госдуме считают, что Фадеев сделает работу СПЧ более динамичной
1302962529
Обсудить 17
СПЧВалерий ФадеевТамара МорщаковаРоссияОбщество
Популярные комментарии
А зачем этот орган нужен? Что эта структура с дня её основания сделала для народа, кто знает?!
22 октября, 09:40
ПППрактик Практик
2451006
В России при Советах и при Путине не говорят о человеке и человеческом обществе. Говорят только о гражданине и в гражданском общесте. По этой причине нужно переименовать СПЧ Советом Суверенной демократии при президенте Этот Совет должен следить за исполнение обязанностей, спущенных сионистами сверху В России с 1917 года по 2019 год не существует человеческое общесто, не существует права и свободы человека. права и свободы человека.
22 октября, 10:21
Юсуф Ибрагимов
5110020
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