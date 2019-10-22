Фадеев прокомментировал решение Морщаковой выйти из СПЧ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новый глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев назвал поспешным решение судьи КС в отставке Тамары Морщаковой покинуть СПЧ.

"Я посчитал необходимым позвонить Тамаре Георгиевне. Как я понимаю, она приняла окончательное решение. Ко мне лично она претензии не высказывает. У нее какие-то свои соображения", — рассказал он РИА Новости.

Фадеев также добавил, что "навязываться не будет".

Накануне Владимир Путин отправил в отставку главу СПЧ Михаила Федотова, назначив на его место секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, который также станет советником главы государства.

Помимо этого, президент исключил из совета его зампредседателя Евгения Боброва, а также Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман. Вместе с тем в состав СПЧ вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.