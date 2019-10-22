Россия создаст генетические технологии по 37 направлениям, заявила Голикова

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что в России к 2027 году планируется создать генетические технологии по 37 направлениям, а также 65 лабораторий мирового класса, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Голикова указала, что по четырем ключевым темам: биобезопасность, медицина, промышленная и сельскохозяйственная генетика ставятся амбициозные задачи.

"Правда, к 2027 году, поскольку эта программа выходит за рамки нацпроекта 2024 года. Речь идет о создании генетических технологий по 37 направлениям, о создании 65 новых лабораторий мирового класса, которые будут охватывать вот эту всю структуру, которая связана с функционированием генетических исследований в Российской Федерации", - рассказала она президенту.