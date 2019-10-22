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РИА Новости

Россия создаст генетические технологии по 37 направлениям, заявила Голикова

09:32 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что в России к 2027 году планируется создать генетические технологии по 37 направлениям, а также 65 лабораторий мирового класса, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Голикова указала, что по четырем ключевым темам: биобезопасность, медицина, промышленная и сельскохозяйственная генетика ставятся амбициозные задачи.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления в рамках правительственного часа на пленарном заседании Государственной думы РФ в Москве. 3 апреля 2019
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"Правда, к 2027 году, поскольку эта программа выходит за рамки нацпроекта 2024 года. Речь идет о создании генетических технологий по 37 направлениям, о создании 65 новых лабораторий мирового класса, которые будут охватывать вот эту всю структуру, которая связана с функционированием генетических исследований в Российской Федерации", - рассказала она президенту.
По ее словам, в октябре планируется "предметно заслушать наших коллег по тем программам, которые были представлены на конкурс, для того чтобы четко иметь представление, какой вклад в развитие тех направлений, о которых я сказала, и в развитие экономики России эти генетические центры смогут внести".
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на Московском урбанистическом форуме. 4 июля 2019
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