Россия создаст генетические технологии по 37 направлениям, заявила Голикова

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что в России к 2027 году планируется создать генетические технологии по 37 направлениям, а также 65 лабораторий мирового класса, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Голикова указала, что по четырем ключевым темам: биобезопасность, медицина, промышленная и сельскохозяйственная генетика ставятся амбициозные задачи.
"Правда, к 2027 году, поскольку эта программа выходит за рамки нацпроекта 2024 года. Речь идет о создании генетических технологий по 37 направлениям, о создании 65 новых лабораторий мирового класса, которые будут охватывать вот эту всю структуру, которая связана с функционированием генетических исследований в Российской Федерации", - рассказала она президенту.
По ее словам, в октябре планируется "предметно заслушать наших коллег по тем программам, которые были представлены на конкурс, для того чтобы четко иметь представление, какой вклад в развитие тех направлений, о которых я сказала, и в развитие экономики России эти генетические центры смогут внести".