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РИА Новости

В Хакасии похоронили трех погибших при прорыве дамбы

09:03 22.10.2019 (обновлено: 09:20 22.10.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Прорыв дамбы в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Трех жителей Ширинского района, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, похоронили во вторник в Хакасии, сообщил РИА Новости глава района Сергей Зайцев.
Ранее в правительстве региона сообщили о четырех погибших и одном пропавшем без вести из Хакасии.
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"Страшная трагедия. Сейчас простились, прошли похороны двух наших в Туиме. Еще одного хоронят в селе Целинное, и завтра еще одного из Шира", - сказал собеседник агентства.
По его словам, помощь семьям оказывается.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Вчера, 07:04РИА Новости
Власти Хакасии помогут семьям погибших при прорыве дамбы под Красноярском
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