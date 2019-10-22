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РИА Новости

В Татарстане учительница уволилась из-за заклеивания ртов первоклассникам

08:49 22.10.2019
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© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Fotolia / Syda Productions
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Учительница из Альметьевска, которую родители обвинили в том, что они залепила первоклашкам рты скотчем за разговоры на уроке, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в управлении образования Альметьевского района.
В воскресенье в сообществе "Поборы в школах и детсадах" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что учитель школы №25 Альметьевска заклеила скотчем рты первоклассникам за то, что они разговаривали на уроке. В комментариях отец одного из детей написал, что обратился с заявлением в полицию. По данному факту начали проверки Альметьевская городская прокуратура и управление образования района.
"Написала заявление по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.
В следственном управлении СК РФ по Татарстану уточнили, что инцидент в альметьевской школе произошёл 9 октября, о чем в правоохранительные органы сообщили родители первоклассника 2012 года рождения. Ведомство также поводит доследственную проверку, опрашиваются очевидцы, сотрудники школы. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя и руководства школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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