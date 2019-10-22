В Татарстане учительница уволилась из-за заклеивания ртов первоклассникам

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Учительница из Альметьевска, которую родители обвинили в том, что они залепила первоклашкам рты скотчем за разговоры на уроке, уволилась по собственному желанию, сообщили РИА Новости в управлении образования Альметьевского района.

В воскресенье в сообществе "Поборы в школах и детсадах" соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что учитель школы №25 Альметьевска заклеила скотчем рты первоклассникам за то, что они разговаривали на уроке. В комментариях отец одного из детей написал, что обратился с заявлением в полицию. По данному факту начали проверки Альметьевская городская прокуратура и управление образования района.

"Написала заявление по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.