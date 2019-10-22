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РИА Новости

В Японии раскрыли меню гостей церемонии интронизации нового императора

08:26 22.10.2019 (обновлено: 08:27 22.10.2019)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИнтронизация нового императора Японии Нарухито
Интронизация нового императора Японии Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 22 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Гости, приглашенные на банкеты во дворец по случаю официального провозглашения нового императора Японии Нарухито, смогут отведать изысканную японскую кухню, но без элементов, которые могут не прийтись им по вкусу, сообщил корреспонденту РИА Новости правительственный источник.
"Основой меню станет японская кухня, но в том виде, который, как мы надеемся, придется по вкусу даже гостям, непривычным к традиционным блюдам. Ничего из того, что может быть не принято иностранными гостями, использовано не будет. Так, будет подан морской карась (традиционная и неизменная часть всех праздничных трапез любого уровня в Японии, так как его название "тай" созвучно слову "благополучный, радостный" - ред.), говядина, лангусты. Никаких китов, дельфинов, рыбы фугу не будет", - сказал источник.
Из четырех приемов, которые даст императорская чета во дворце, один пройдет вечером 22 октября. На него будут приглашены лидеры и представители иностранных государств, которые приехали на церемонию провозглашения нового императора. Остальные банкеты пройдут в дневное время: 25 октября для японских гостей будет устроен обед с 10.40 до 12.50, а 29 и 31 октября с 15 часов гостей ждет фуршет, по окончании которого им будут розданы традиционные подарочные коробочки с угощением. В четвертом по счету фуршете 31 октября примут участие иностранные послы с супругами. Меню торжественного ужина 22 октября для иностранных гостей будет отличаться от того, что смогут отведать японские гости императора 25 октября.
"Так как среди гостей есть вегетарианцы, мы предложим им спаржу и другие овощи. Для гостей, которые могут есть только халяльное мясо, мы приготовили и его. Всего же иностранным гостям было предложено три вида меню на выбор, заранее опрошены все гастрономические предпочтение и табу", - сообщил правительственный чиновник.
В первый день, 22 октября, на банкете ожидается присутствие 300 иностранных гостей, 25 октября во дворец пригласят 400 гостей из Японии. В фуршетах 29 и 31 октября примут участие соответственно 700 и 450 человек.
Церемония торжественного провозглашения нового императора Японии Нарухито проходит в Токио во вторник. Помимо приемов, которые даст императорская чета во дворце, 24 октября в гостинице "Нью-Отани" премьер-министр Японии Синдзо Абэ также устраивает торжественный банкет.
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов
14 октября, 11:21РИА Новости
Россию на интронизации императора Японии представит зампредседателя Совфеда
На церемонию было приглашено около 2000 гостей, в их числе 400 человек – главы государств и представители 180 стран. В их числе наследный король Нидерландов Виллем-Александр, король Бельгии Филипп, король Испании Филипп IV, король Швеции Карл-Густав, принц Великобритании Чарльз. Россию представляет заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Китай - заместитель председателя КНР Ван Цишань, США - министр транспорта США Элейн Чао, Южную Корея премьер-министр Ли Нак Ён.
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НарухитоСиндзо АбэЯпонияВ мире
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