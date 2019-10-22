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РИА Новости

Спасатели обследовали берег реки в месте прорыва дамбы под Красноярском

08:17 22.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Прорыв дамбы в Красноярском крае
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Специалисты МЧС обследовали береговую линию от устья реки Сейба по реке Сисим на удалении 50 километров от места прорыва дамбы. Пять пропавших рабочих пока не найдены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Вертолетом Ми-8 была обследована береговая линия реки Сейба на удалении 50 км от места прорыва защитной дамбы" - сказал собеседник агентства. По его словам, участок основного разлива реки Сейба был также обследован пешими группами, кинологическими расчетами и водолазами.
Судьба пяти пропавших в результате ЧС в Курангинском районе до сих пор неизвестна, добавил представитель ведомства.
Он отметил, что уровень воды в русле Сейбы снизился, что позволило сотрудникам МЧС провести детальный осмотр заиленных участков реки.
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