Трижды судимый убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

ЧИТА, 22 окт — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил Алексея Фирулева к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней девочки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.
"Также по решению суда он должен выплатить родственникам девочки моральную компенсацию в пять миллионов рублей", — добавила она.
Двенадцатилетняя читинская школьница пропала 19 октября 2018 года, через четыре дня ее тело нашли на автостоянке. На следующий день задержали подозреваемого — работника этой автостоянки, трижды судимого за сексуальное насилие.