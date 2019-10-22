Трижды судимый убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

"Также по решению суда он должен выплатить родственникам девочки моральную компенсацию в пять миллионов рублей", — добавила она.

Двенадцатилетняя читинская школьница пропала 19 октября 2018 года, через четыре дня ее тело нашли на автостоянке. На следующий день задержали подозреваемого — работника этой автостоянки, трижды судимого за сексуальное насилие.