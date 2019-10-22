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РИА Новости

Трижды судимый убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

07:26 22.10.2019 (обновлено: 12:16 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
ЧИТА, 22 окт — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил Алексея Фирулева к пожизненному лишению свободы за убийство 12-летней девочки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"Также по решению суда он должен выплатить родственникам девочки моральную компенсацию в пять миллионов рублей", — добавила она.

Двенадцатилетняя читинская школьница пропала 19 октября 2018 года, через четыре дня ее тело нашли на автостоянке. На следующий день задержали подозреваемого — работника этой автостоянки, трижды судимого за сексуальное насилие.
Кадры следственного эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
21 октября, 13:02РИА Новости
Опубликовано видео эксперимента с обвиняемым в убийстве девочки в Саратове
1584610613
Обсудить 17
ЧитаПроисшествия
Популярные комментарии
Ну вот, быстро и четко, спасли другие жизни от этого чудовища! те кто требуют смертной казни - ребята, это было бы слишком просто для этого убожества. Пусть гниет там, в нашей тюрьме это вам не курорт совсем
22 октября, 08:03
Александр Русский
1200013
Хлопаем в ладоши? Нее Складываемся по 50 тыс в месяц на содержание А там уж сколько проживёт А пуля стоит 10 руб
22 октября, 08:57
226909
1100003
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