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РИА Новости

Власти Хакасии помогут семьям погибших при прорыве дамбы под Красноярском

07:04 22.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Глава Хакасии распорядился оказать помощь семьям погибших и пропавшего без вести при прорыве дамб в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
"Среди погибших четыре человека жители Хакасии, один пропал без вести. Глава поручил выяснить, в чем нуждаются семьи, и оказать помощь", - сказал собеседник агентства.
Ранее глава минсоцполитики Красноярского края заявила, что власти региона выплатят всем семьям погибших, независимо от региона проживания, по 1 миллиону рублей и окажут помощь семьям пострадавших.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна.
Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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