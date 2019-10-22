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РИА Новости

"Азов" ответил на планы признать полк в США террористическое организацией

04:18 22.10.2019 (обновлено: 05:04 22.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкОтправка курсантов полка "Азов" в зону конфликта на юго-востоке Украины.
Отправка курсантов полка Азов в зону конфликта на юго-востоке Украины.
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Отправка курсантов полка "Азов" в зону конфликта на юго-востоке Украины.. Архивное фото
КИЕВ, 22 окт - РИА Новости. Украинский полк "Азов" (против его членов в России возбуждено уголовное дело) назвал обращение 40 конгрессменов США о включении его в список иностранных террористических организаций "информационной атакой на Украину, ее суверенитет и госбезопасность", соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте полка.
Ранее сорок конгрессменов адресовали письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой разъяснить, почему батальон "Азов" не включен в список "иностранных террористических организаций". В письме отмечается, что ООН установила случаи нарушения прав человека и пыток "за относительно короткую историю этой группировки". Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что несмотря на это, батальон продолжает вербовать, радикализовывать и готовить американских граждан.
"Широкую огласку на днях получило обращение 40 членов палаты представителей США о признании полка "Азов" якобы террористической организацией. Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", - говорится в заявлении.
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В заявлении назвали обращение конгрессменов "полной чушью". "Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - считают в полке.
"Азов" - один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.
СК России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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