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РИА Новости

В России представят плацкартный вагон с душем

03:09 22.10.2019 (обновлено: 05:41 22.10.2019)
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© РИА Новости / АО "Трансмашхолдинг" / Перейти в фотобанкВагон
Вагон
© РИА Новости / АО "Трансмашхолдинг"
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Вагон. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) впервые покажет в ближайшие дни в Сочи готовый плацкартный вагон с душем, холодильниками и микроволновками, в котором есть и розетки, сообщили РИА Новости в компании.
ТМХ в апреле 2019 года презентовал построенный для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новый вагон купе в виде двухвагонного сцепа, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка. Также "Трансмашхолдинг" строит по заказу компании и новые плацкартные вагоны, в которых будут душ и сервисные зоны с холодильниками и микроволновками.
По словам представителя ТМХ, первый построенный плацкартный вагон модели 61-4516, предназначенный для эксплуатации в виде двухвагонных сцепов, с душем будет показан на выставочной площадке в рамках форума "Россия-Африка", который открывается 23 октября в Сочи. Ранее компания не показывала фотографии этого плацкарта, а также сам готовый вагон.
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
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"Впервые вагоны массовой серии оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды. Для большего удобства пассажиров все места оснащены розетками или разъемами USB", - говорится в материалах ТМХ.
Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов в сентябре сообщал журналистам, что осенью 2019 года холдингу РЖД будут переданы первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками, и из них будут сформированы поезда. Лошманов рассказывал в мае, что новые плацкарты, помимо душа, холодильников и микроволновок, будут оборудованы USB-розетками и дополнительными светильниками.
Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.
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Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияТрансмашхолдингЭкономика
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