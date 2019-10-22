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РИА Новости

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

01:15 22.10.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции. С таким заявлением в эфире канала "Капитал" выступил украинский экономист Виктор Скаршевский.
Эксперт обратил внимание на тот факт, что в 1990-е годы в экономике также наблюдался спад, хотя в долларах ВВП рост. Как пояснил Скаршевский, для такого роста необходимо, чтобы темпы инфляции опережали динамику изменений курса американской валюты.
Нынешнюю ситуацию на Украине с экономическими показателями эксперт назвал "арифметической операцией". По его словам, в такой ситуации, когда долларовые цены продолжают расти, население платит больше не только в национальной валюте, но в и в американской.
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По данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале.
Экономика Украины в 2018 году, по данным госстата, выросла на три процента. Государственный бюджет на 2019 год верстался исходя из прогноза роста ВВП на тот же показатель.
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