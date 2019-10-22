Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции. С таким заявлением в эфире Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции. С таким заявлением в эфире канала "Капитал" выступил украинский экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в 1990-е годы в экономике также наблюдался спад, хотя в долларах ВВП рост. Как пояснил Скаршевский, для такого роста необходимо, чтобы темпы инфляции опережали динамику изменений курса американской валюты.

Нынешнюю ситуацию на Украине с экономическими показателями эксперт назвал "арифметической операцией". По его словам, в такой ситуации, когда долларовые цены продолжают расти, население платит больше не только в национальной валюте, но в и в американской.

По данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале.