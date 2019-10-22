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РИА Новости
Война в Сирии

Несколько часов до войны. Как Путин и Эрдоган решат проблему курдов

08:00 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Военная операция Турции в Сирии привела к тому, что в ключевых городах региона появились флаги России. А курды проводили своих недавних "союзников" — американцев — градом камней. Ситуация в воюющей стране меняется постоянно — очередные переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будут посвящены тому, как найти устраивающее всех решение конфликта. В чем интересы Москвы и Анкары на Ближнем Востоке и где они сходятся — разбиралось РИА Новости.

Временное перемирие

Перед визитом Эрдогана в Россию турецкий МИД обнародовал заявление о ситуации на северо-востоке Сирии, сообщив, что курды начали выполнять условия турецко-американской сделки и покидают приграничные районы. Но не все так гладко.
"Курдские террористические группировки двадцать два раза нарушили режим прекращения огня. До конца временного перемирия остается тридцать пять часов. Если пешмерга (курдские формирования. — Прим. ред.) не выйдут за пределы турецко-сирийской границы, мы возобновим военную операцию", — предупредил 21 октября глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.
Министр добавил, что Анкара выступает за политическое урегулирование сирийского кризиса. И снова отметил, что мирный исход конфликта зависит не только от турецких властей, но и от США.
"Одержав победу над террористами из "Исламского государства"*, наш союзник Вашингтон продолжает зачем-то вооружать террористов из "Сил народной самообороны" (формирования курдов, участвующие в столкновениях. — Прим. ред.). Мы будем координировать действия с американскими военными. Рассчитываем, что США выполнят свои обещания", — высказался Чавушоглу.
Большое значение турецкая сторона придает участию России в решении возникающих проблем. Очередные переговоры Путина и Эрдогана, по расчетам Анкары, призваны определить расклад сил на северо-востоке Сирии после вывода оттуда курдских формирований. Основной вопрос в повестке — сможет ли армия Башара Асада обеспечить безопасность этих территорий, если снова вернет себе контроль над ними.
Турецкие военные в сирийском городе Тухар к северу от Манбиджа
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Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва
Президенты России и Турции затронут также тему взаимодействия военных в приграничной зоне безопасности. Камнем преткновения остается отказ Анкары признать легитимность режима Башара Асада. И неизвестно, согласится ли Эрдоган считать законными сирийские правительственные формирования после их ввода на северо-восток.
"Наша цель — достичь с Россией разумного соглашения. Главное условие — зачистка сирийских территорий от отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК считается в Турции террористической организацией. — Прим. ред.). Мы не против, если Манбидж (город на северо-востоке Сирии. — Прим. ред.) перейдет под контроль сирийских властей", — поделился Эрдоган ожиданиями от переговоров с Путиным.
Он заявил, что в Сочи определят и "конкретные шаги" турецких военных после истечения перемирия с курдами.
Эту договоренность о прекращении огня в Кремле оценили позитивно. "Но завтра, как известно, 120 часов, или пять суток, уже истекают, — посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Это и будут обсуждать наши руководители", — заявил 21 октября помощник президента России Юрий Ушаков.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинТурецкий КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Турецкий КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)

Упрямый Эрдоган

Турецкую операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии удалось приостановить при посредничестве Вашингтона. Чтобы убедить Эрдогана отказаться от силового решения, в Анкару вылетел вице-президент США Майк Пенс. Однако задача оказалась непростой.
Турецкая сторона напомнила, что долгое время тщетно пыталась наладить совместную с Соединенными Штатами работу по созданию на севере Сирии зоны безопасности. В итоге максимум, на что согласился Эрдоган, — ввести режим прекращения огня сроком на пять дней. Детали сделки переговорщики обсуждали четыре часа, что по дипломатическим меркам весьма много. И только после гарантий Пенса, что США проконтролируют выход курдов в оговоренные сроки, компромисс был достигнут.
"Курды с благодарностью восприняли предоставленную возможность. Они организованно выйдут в безопасную зону", — пообещал Пенс по итогам переговоров.
"Великолепные новости из Турции! Миллионы жизней будут спасены", — написал в твиттере президент США. Он пообещал, что отвод курдских вооруженных формирований пройдет под "жестким и пристальным" контролем Вашингтона.
Пока американцы радовались, что сумели склонить Эрдогана к уступкам, турецкие военные вошли в сирийский город Кобани. Пенс тут же обвинил Анкару в нарушении перемирия, на что Чавушоглу ответил: "Мы не давали обещаний по поводу Кобани. Вопрос, войдем мы в город или куда-то еще, не обсуждался".
Турецкие СМИ обратили внимание и на то, что буквально перед визитом Пенса в Анкаре приняли спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замглавы МИД Сергея Вершинина.
"Была подтверждена убежденность, что стабилизация на восточном берегу реки Евфрат возможна только на основе восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии", — прокомментировали переговоры в российском МИД.
© REUTERS / Huseyin Aldemir/File PhotoВице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. 17 октября 2019
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. 17 октября 2019
© REUTERS / Huseyin Aldemir/File Photo
Вице-президент США Майк Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Анкаре. 17 октября 2019

Удержать кредит доверия

Комментируя предстоящую встречу в Сочи, опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что решение курдской проблемы завязано теперь на России. При этом действовать Москве придется в условиях улучшения турецко-американских отношений.
"Поддержка курдов Вашингтоном была главным раздражителем в отношениях двух стран на протяжении сирийской кампании. Решение Трампа вывести американские войска с северо-востока Сирии означает, что беспокойство Эрдогана было услышано", — полагает координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов.
Москве в этой хитрой комбинации, по мнению политолога, важно сохранить позитивный тренд в отношениях с Анкарой.
"Российско-турецкое сближение продолжится в случае, если санкции Вашингтона против Анкары окажут серьезное негативное влияние на ее экономику. Пока же Трамп делает все, чтобы введенные ограничения не сильно ударили по турецкой лире. То есть схватка за союзничество с Анкарой будет идти со всех сторон", — полагает Мамедов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийские военные на линии обороны на северо-западе района Манбидж
Эксперт ожидает, что Россия попытается убедить Турцию вернуться к Аданскому соглашению 1998 года. Тогда стороны оговаривали способы обеспечения безопасности турецко-сирийской границы. Документ давал право Анкаре использовать своих военных в Сирии, если арабская республика не будет справляться с боевиками РПК.
"Утверждение Турцией Аданских соглашений будет означать и фактическое признание межгосударственных отношений с Сирией. Это совершенно новый уровень сотрудничества, учитывая, что Анкара долгое время отрицала легитимность Асада. А Москва может сыграть в сирийско-турецком сближении первую скрипку", — предполагает аналитик.
Эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы согласен, что турецко-сирийское сближение может произойти за счет возвращения к условиям Аданского соглашения.
"Турецко-сирийские контакты шли на протяжении всего конфликта при посредничестве России. Однако это вовсе не означало, что Анкара признает легитимность правительства Асада. Даже если стороны вернутся к Аданскому соглашению, это не будет означать автоматического признания сирийского режима", — полагает турецкий эксперт.
Что касается роли США в урегулировании на северо-востоке Сирии, то Гафарлы считает, что она напрямую будет зависеть от внутриполитической ситуации.
"Улучшение американо-турецких отношений Трамп запишет себе в копилку. Но из этого не следует, что контакты Анкары и Москвы пойдут на спад. Эрдоган видит в Путине важного партнера, без которого невозможна развязка на северо-востоке Сирии. Он понимает, что Москва играет ключевую роль в восстановлении институтов власти в Дамаске. И сохранить кредит доверия России — в интересах Турции", — резюмирует эксперт.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСергей ВершининМайк ПенсАлександр ЛаврентьевВойна в СирииДональд ТрампВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
На международной арене президент молодец! Вот бы ещё внутри страны поработать с таким же рвением, а то отдал всё на правительство либеральное а оно последние соки из народа выжимает
22 октября, 08:05
ПППрактик Практик
3131008
Он и работает. Пенсионную реформу же поддержал вопреки своим же предыдущим обещаниям, если вообще не сам предложил...
22 октября, 12:20
GPGiacomo Pirandello
14516012
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