Малые города России: секреты, маршруты, история

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Людмила Титова. Кашинский курорт в Тверской области, минареты и купола Касимова под Рязанью, фрески на домах в Боровске Калужской губернии — малым городам, многие из которых расположены на полпути к популярным туристическим центрам, есть чем удивить гостей. Где увидеть Циолковского в валенках, изгиб реки в форме сердца, почувствовать себя персонажем комедии "Горе от ума" и попробовать любимый десерт Гагарина — в материале РИА Новости.

Маленькая Казань в Рязанской области

"Со времен Касимовского царства (400-600 лет назад) в нашем городе сохранились памятники мусульманской архитектуры. Например, Ханская мечеть середины XV века — ее минарет считается самым древним в центральной России", — рассказывает заведующая туристско-информационным центром Касимова Елена Путилина.

Мечети в Касимове соседствуют с православными храмами, а после русского борща в кафе на десерт подают татарский чак-чак или леваши (тонкий лист из отваренных и подсушенных ягод, напоминающий пастилу), приготовленные по особому рецепту.

"Туристов привлекает сочетание двух культур. Им интересен восточный колорит, за которым не надо ехать в Казань: от Москвы до Касимова — два часа на машине", — говорит Елена Путилина.

Минеральные воды "сердечного города"

"Жители называют Кашин самым сердечным городом России, — объясняет гид Наталия Жулидина. — Дело в том, что здесь река Кашинка делает петлю в виде символа всех влюбленных, что хорошо видно с колокольни Вознесенского монастыря".

Этот город в Тверской области — известный в прошлом купеческий центр. В Кашине сохранились церкви и монастыри, построенные набожными зажиточными торговцами.

Покровитель города — святая Анна Кашинская, чьи мощи хранятся в Вознесенском соборе. Легенда гласит, что местные минеральные источники — ее слезы, пролитые в молитвах за горожан. По словам гида, водами в Кашине лечились еще в XIX веке. Сегодня для всех желающих открыты три бювета.

В качестве сувенира отсюда можно привезти известные настойки на травах, ягодах и бальзамы, которые делают на кашинской воде.

Город первого стратонавта

"У Вязьмы очень удачное географическое положение — на пересечении пяти направлений: в Москву, Смоленск, Тверь, Калугу и Брянск. Но часто туристы проезжают мимо", — сетует зампредседателя комитета по культуре, спорту и туризму администрации Вяземского района Смоленской области Элеонора Решетникова.

В Вязьме расположен полетный центр, где проходила переобучение Светлана Савицкая — первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Тут же можно увидеть самолет, который она пилотировала, а также полетать над городом на истребителе.

"У нас есть отдельный маршрут, посвященный космической теме, — отмечает представитель администрации. — Он включает в себя посещение родного для первого космонавта Юрия Гагарина города Гжатска (ныне Гагарин), Вязьму — родину первого стратонавта Георгия Прокофьева, Боровск, где жил и работал Циолковский, и Калужский музей космонавтики".

© РИА Новости / Илья Питалев Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области © РИА Новости / Илья Питалев Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области

В Вязьме сохранились десять церквей. Есть уникальный храм Одигитрии, редкий образец русского узорочья — архитектурного стиля, появившегося в XVII веке, для которого характерны затейливые формы и обилие декора.

"У наших гостей есть возможность попасть в дом к персонажам комедии Александра Грибоедова "Горе от ума". Рядом с городом — усадьба Хмелита, очень напоминающая место действия пьесы", — уточняет Элеонора Решетникова.

© РИА Новости / Илья Питалев Вид на усадьбу дворян Грибоедовых в Смоленской области © РИА Новости / Илья Питалев Вид на усадьбу дворян Грибоедовых в Смоленской области

Из Вязьмы туристы обычно увозят пряники, которые здесь изготавливают вручную по старинному рецепту. Как рассказывают гиды, они были любимым лакомством Юрия Гагарина. Также необычный бренд города — вяземская стёка, подобие классической витражной эмали.

© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем" Вяземский пряник © Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем" Вяземский пряник

Где останавливался Козьма Прутков

Гиды называют Боровск, расположенный на холмистом берегу реки Протвы, жемчужиной Калужской области. Его история связана, например, с протопопом Аввакумом и боярыней Морозовой — они были сосланы сюда во времена церковного раскола. Недалеко — Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, один из красивейших религиозных центров области.

"В начале нулевых город преобразился стараниями местного художника Владимира Овчинникова. Он начал расписывать дома и гаражи огромными картинами-фресками", — рассказывает гид Денис Карелин. На одной из стен в центре — "Глобус Боровска", карта города, выполненная в форме земного шара. А еще — портреты литературных героев и известных личностей, а также оригинальные надписи, к примеру: "Здесь останавливался Козьма Прутков" на здании бывшей гостиницы.

"Прогулка по Боровску — увлекательный квест. Некоторые картины появляются неожиданно, например, клоун на воздушных шарах и танцовщица на одном из домов", — говорит калужанин Вячеслав Гришин.

Туристы приезжают в Боровск еще и для того, чтобы посетить дом-музей Константина Циолковского. Основоположник космонавтики жил здесь и преподавал в школе.