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РИА Новости
Туризм

Малые города России: секреты, маршруты, история

08:00 22.10.2019 (обновлено: 12:43 22.10.2019)
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© Depositphotos / kotomitiВид на Вязьму
Вид на Вязьму
© Depositphotos / kotomiti
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Людмила Титова. Кашинский курорт в Тверской области, минареты и купола Касимова под Рязанью, фрески на домах в Боровске Калужской губернии — малым городам, многие из которых расположены на полпути к популярным туристическим центрам, есть чем удивить гостей. Где увидеть Циолковского в валенках, изгиб реки в форме сердца, почувствовать себя персонажем комедии "Горе от ума" и попробовать любимый десерт Гагарина — в материале РИА Новости.

Маленькая Казань в Рязанской области

"Со времен Касимовского царства (400-600 лет назад) в нашем городе сохранились памятники мусульманской архитектуры. Например, Ханская мечеть середины XV века — ее минарет считается самым древним в центральной России", — рассказывает заведующая туристско-информационным центром Касимова Елена Путилина.
Мечети в Касимове соседствуют с православными храмами, а после русского борща в кафе на десерт подают татарский чак-чак или леваши (тонкий лист из отваренных и подсушенных ягод, напоминающий пастилу), приготовленные по особому рецепту.
© Фото : public domainХанская мечеть в Касимове
Ханская мечеть в Касимове
© Фото : public domain
Ханская мечеть в Касимове
"Туристов привлекает сочетание двух культур. Им интересен восточный колорит, за которым не надо ехать в Казань: от Москвы до Касимова — два часа на машине", — говорит Елена Путилина.
© Depositphotos / v.anisimovВид на Касимов
Вид на Касимов
© Depositphotos / v.anisimov
Вид на Касимов

Минеральные воды "сердечного города"

"Жители называют Кашин самым сердечным городом России, — объясняет гид Наталия Жулидина. — Дело в том, что здесь река Кашинка делает петлю в виде символа всех влюбленных, что хорошо видно с колокольни Вознесенского монастыря".
Этот город в Тверской области — известный в прошлом купеческий центр. В Кашине сохранились церкви и монастыри, построенные набожными зажиточными торговцами.
© Depositphotos / antmosВид на Кашин
Вид на Кашин
© Depositphotos / antmos
Вид на Кашин
Покровитель города — святая Анна Кашинская, чьи мощи хранятся в Вознесенском соборе. Легенда гласит, что местные минеральные источники — ее слезы, пролитые в молитвах за горожан. По словам гида, водами в Кашине лечились еще в XIX веке. Сегодня для всех желающих открыты три бювета.
В качестве сувенира отсюда можно привезти известные настойки на травах, ягодах и бальзамы, которые делают на кашинской воде.
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Город первого стратонавта

"У Вязьмы очень удачное географическое положение — на пересечении пяти направлений: в Москву, Смоленск, Тверь, Калугу и Брянск. Но часто туристы проезжают мимо", — сетует зампредседателя комитета по культуре, спорту и туризму администрации Вяземского района Смоленской области Элеонора Решетникова.
В Вязьме расположен полетный центр, где проходила переобучение Светлана Савицкая — первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос. Тут же можно увидеть самолет, который она пилотировала, а также полетать над городом на истребителе.
"У нас есть отдельный маршрут, посвященный космической теме, — отмечает представитель администрации. — Он включает в себя посещение родного для первого космонавта Юрия Гагарина города Гжатска (ныне Гагарин), Вязьму — родину первого стратонавта Георгия Прокофьева, Боровск, где жил и работал Циолковский, и Калужский музей космонавтики".
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области
Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области
В Вязьме сохранились десять церквей. Есть уникальный храм Одигитрии, редкий образец русского узорочья — архитектурного стиля, появившегося в XVII веке, для которого характерны затейливые формы и обилие декора.
"У наших гостей есть возможность попасть в дом к персонажам комедии Александра Грибоедова "Горе от ума". Рядом с городом — усадьба Хмелита, очень напоминающая место действия пьесы", — уточняет Элеонора Решетникова.
© РИА Новости / Илья ПиталевВид на усадьбу дворян Грибоедовых в Смоленской области
Вид на усадьбу дворян Грибоедовых в Смоленской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на усадьбу дворян Грибоедовых в Смоленской области
Из Вязьмы туристы обычно увозят пряники, которые здесь изготавливают вручную по старинному рецепту. Как рассказывают гиды, они были любимым лакомством Юрия Гагарина. Также необычный бренд города — вяземская стёка, подобие классической витражной эмали.
© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем"Вяземский пряник
Вяземский пряник
© Фото : Туристский визит-центр "Смоленский терем"
Вяземский пряник

Где останавливался Козьма Прутков

Гиды называют Боровск, расположенный на холмистом берегу реки Протвы, жемчужиной Калужской области. Его история связана, например, с протопопом Аввакумом и боярыней Морозовой — они были сосланы сюда во времена церковного раскола. Недалеко — Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, один из красивейших религиозных центров области.
© РИА Новости / Людмила ТитоваБоровск
Боровск
© РИА Новости / Людмила Титова
Боровск
"В начале нулевых город преобразился стараниями местного художника Владимира Овчинникова. Он начал расписывать дома и гаражи огромными картинами-фресками", — рассказывает гид Денис Карелин. На одной из стен в центре — "Глобус Боровска", карта города, выполненная в форме земного шара. А еще — портреты литературных героев и известных личностей, а также оригинальные надписи, к примеру: "Здесь останавливался Козьма Прутков" на здании бывшей гостиницы.
© РИА Новости / Вячеслав ТитовВид на Боровск
Вид на Боровск
© РИА Новости / Вячеслав Титов
Вид на Боровск
"Прогулка по Боровску — увлекательный квест. Некоторые картины появляются неожиданно, например, клоун на воздушных шарах и танцовщица на одном из домов", — говорит калужанин Вячеслав Гришин.
© Depositphotos / PhotoMostФреска Владимира Овчинникова в Боровске
Фреска Владимира Овчинникова в Боровске
© Depositphotos / PhotoMost
Фреска Владимира Овчинникова в Боровске
Туристы приезжают в Боровск еще и для того, чтобы посетить дом-музей Константина Циолковского. Основоположник космонавтики жил здесь и преподавал в школе.
© Фото : Pixabay / photochurПамятник К. Э. Циолковскому в Боровске
Памятник К. Э. Циолковскому в Боровске
© Фото : Pixabay / photochur
Памятник К. Э. Циолковскому в Боровске
В городе установлен необычный памятник ученому — Константин Эдуардович сидит в больших валенках и мечтательно смотрит в небо.
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