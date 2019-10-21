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РИА Новости

СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине

23:33 21.10.2019 (обновлено: 00:00 22.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Демократы в палате представителей США намерены в рамках процедуры импичмента обвинить президента Дональда Трампа в "злоупотреблении властью" в "украинском деле", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Демократы все ещё обсуждают, какие обвинения должны быть выдвинуты против президента, однако спикер палаты представителей Нэнси Пелоси считает необходимым сосредоточиться на одной теме - отношениях Трампа с Украиной.
Таким образом, сообщает телеканал, демократы надеются сделать обвинения максимально доступными для широкого понимания и заручиться поддержкой общественности. Определенную роль в принятии этого решения сыграла чрезмерная "сложность" доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы США 2016 года.
Ранее демократы начали процедуру импичмента Трампу, заявляя, что он давил на руководство Украины, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена (своего вероятного противника на выборах-2020) и его семьи. Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил президента Украины Владимира Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
В настоящее время три комитета палаты представителей США опрашивают свидетелей по "украинскому делу", а также направляют многочисленные повестки членам администрации Трампа с требованием предоставить необходимые документы. Показания в конгрессе уже дали ряд ключевых фигур: бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер, экс-посол США на Украине Мари Йованович, бывший советник президента по России и Украине Фиона Хилл, посол США в ЕС Гордон Сондленд.
Если большинство в палате представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат. По завершении рассмотрения дела в сенате пройдет голосование. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате и вряд ли вынесут решение об импичменте президенту-однопартийцу.
Президент США Дональд Трамп
19 октября, 08:00РИА Новости
Наркотики, стриптиз и важный папа. Из-за кого Трампу грозит импичмент
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеСШАВ мире
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