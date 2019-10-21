Шотландские националисты представили поправку к законопроекту о Brexit

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Шотландские националисты представили поправку к предложенному премьером Борисом Джонсоном законопроекту о Brexit, блокирующую процедуру утверждения соглашения с ЕС. О внесении поправки в понедельник вечером заявил глава фракции Шотландской национальной партии (SNP) Иан Блэкфорд.

В понедельник вечером лидер палаты общин Джейкоб Риз-Могг сообщил, что правительство во вторник инициирует слушания и голосование по сделке, а также надеется полностью завершить процедуру утверждения соглашения палатой общин к концу дня четверга.

Парламентарии могут вносить поправки к рассматриваемым документам, однако решение о том, по каким из них будет проведено голосование, принимает спикер палаты общин. Как ожидается, решение по тому, будут ли вноситься поправки и какие из них будут поставлены на голосование, примут спикеры во вторник после 11.30 утра (13.30 мск), с началом пленарного заседания палаты общин. Все поправки рассматриваются до голосования по основному документу.

"Палата общин отказывается рассматривать законопроект о Brexit во втором чтении, так как 63% избирателей в Шотландии поддержали сохранение членства в ЕС на референдуме в 2016 году и согласны с тем, что Британия не должна покидать Евросоюз без получения одобрения шотландского парламента", - говорится в тексте поправки.

Правительство Британии настаивает, что во вторник пройдет именно второе чтение по законопроекту, а не новое его внесение, так как законопроект технически был внесен в субботу, и на этом этапе к документу не будут вноситься поправки. Сам документ был представлен парламентариям в понедельник вечером. Вопрос при голосовании по второму чтению перед парламентариями будет стоять прямой: одобрить сделку или нет.

SNP заявила, что будет голосовать против предлагаемой сделки.

"Наши парламентарии не будут голосовать за этот наносящий ущерб стране законопроект, когда он будет вынесен на обсуждение. Шотландия проголосовала за сохранение членства в ЕС, и наше мнение следует уважать. SNP внесла поправку, которая исключает проведение второго чтения документа", - заявил, представляя поправку Блэкфорд.

Если парламентарии во вторник поддержат сделку, то в тот же день правительство внесет так называемый "программный документ", в котором будет говориться о том, что сделка с ЕС является приоритетным законопроектом и утвердить ее в палате следует в ограниченный промежуток времени - до пятницы - с тем, чтобы документ стал законом 31 октября. В пятницу, 25 октября, палата общин заседать не будет.

Ранее в понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Спикер отметил, что соглашение уже рассматривалось парламентом двое суток назад, по нему были проведены трехчасовые дебаты и в данное время нет оснований полагать, что мнение палаты, не поддержавшей сделку в субботу, изменится. Кроме того, он заявил, что считает недопустимым со стороны правительства "бомбардировать" парламент одним и тем же документом, внося его на рассмотрение раз за разом без изменений.