Два 12-летних мальчика доехали автостопом из Мурманской области в Петербург

МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Двоих 12-летних мальчиков из Мончегорска Мурманской области обнаружили после обширных поисков на заправке в Петербурге, куда они добрались на попутных машинах, сообщили в региональном СУ СК России.

"Сегодня (в понедельник) в вечернее время несовершеннолетние были задержаны на одной из АЗС на Московском шоссе города Санкт-Петербурга. Установлено, что до Петербурга они добрались с попутными водителями", - сообщили в ведомстве.

Мальчики пропали еще 18 октября, на их поиски были брошены силы правоохранителей и волонтеров. Следователи опросили близких родственников несовершеннолетних, одноклассников, отработали круг общения мальчиков. Кроме того, была изучена переписка в социальных сетях, опрошены лица, с которыми мальчики общались последними.

"Благодаря проделанной работе установлено, что несовершеннолетние покинули Мурманскую область и направились в сторону Санкт-Петербурга. С целью установления места их нахождения в местные подразделения оперативных служб полиции и Следственного комитета России направлены поручения, ориентирующие на поиск детей", - уточнили в ведомстве.