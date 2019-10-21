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РИА Новости

Генпрокуратура Украины намерена уволить 218 прокуроров

21:22 21.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины намерена уволить 218 прокуроров, поскольку они не подали заявление на переаттестацию, соответствующая информация опубликована в понедельник на сайте ведомства.
Ранее генеральная прокуратура не допустила к аттестации прокуроров Алексея Донского и Сергея Горбатюка, а также трех следователей, которые занимались расследованиями дел Майдана.
"Двести восемнадцать прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки закону и порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, более 96% прокуроров подали заявления установленного образца.
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В связи с реформой органов прокуратуры было принято решение провести аттестацию всех сотрудников. Для допуска к аттестации нужно было подписать заявление специального образца. В нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять. "Согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятия решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), которая не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в заявлении, которое предлагала подписать ГПУ.
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