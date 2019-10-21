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РИА Новости

Зампред мурманской ОП извинилась за шутку с банками икры

21:18 21.10.2019
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© Фото : страница Юлии Величко в InstagramЮлия Величко
Юлия Величко
© Фото : страница Юлии Величко в Instagram
МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Председатель регионального совета сторонников "Единой России" в Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко извинилась в своем Instagram за выложенное ею фото с банками икры.
"Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!", - написала Величко.
Ранее она разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram фотографию с рядами банок красной икры в холодильнике. На фотографию и подпись к ней "Кризис? Не, не слышали" обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии. Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и рассказала РИА Новости, что нашла его в интернете.
Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко посоветовал Величко принести публичные извинения за публикацию и больше не допускать подобного. По его мнению, для многих миллионов россиян подобного рода поступки и фотографии выглядят вызывающе. Он напомнил о статье в уставе партии, которая требует соблюдать личную скромность.
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