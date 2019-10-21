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РИА Новости

Росгвардейцы задержали "кладмена" на юго-западе Москвы

20:36 21.10.2019 (обновлено: 22:58 21.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали на юго-западе Москвы мужчину, которого подозревают в закладке наркотиков, у него нашли порядка 400 граммов запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.
"Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного молодого человека с рюкзаком около парковой зоны. При виде патрульного автомобиля мужчина спрятался за деревьями, а когда сотрудники Росгвардии приблизились к нему, бросил в их сторону свой рюкзак и попытался скрыться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, силовики догнали и задержали мужчину.
"Мужчина не смог объяснить свое поведение, а также ответить на вопрос правоохранителей, имеет ли он при себе запрещенные предметы и вещества", - сообщили в пресс-службе.
На место прибыла оперативно-следственная группа, которая при обыске обнаружила у мужчины восемь пакетов и два свертка с неизвестным веществом. Как установила позднее экспертиза, это были наркотики общим весом около 400 граммов. Помимо этого, в телефоне молодого человека были обнаружены фотографии мест предполагаемых "закладок" в разных районах города.
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