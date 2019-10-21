Росгвардейцы задержали "кладмена" на юго-западе Москвы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Росгвардейцы задержали на юго-западе Москвы мужчину, которого подозревают в закладке наркотиков, у него нашли порядка 400 граммов запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

"Росгвардейцы обратили внимание на подозрительного молодого человека с рюкзаком около парковой зоны. При виде патрульного автомобиля мужчина спрятался за деревьями, а когда сотрудники Росгвардии приблизились к нему, бросил в их сторону свой рюкзак и попытался скрыться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, силовики догнали и задержали мужчину.

"Мужчина не смог объяснить свое поведение, а также ответить на вопрос правоохранителей, имеет ли он при себе запрещенные предметы и вещества", - сообщили в пресс-службе.