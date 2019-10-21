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РИА Новости

Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла

19:58 21.10.2019
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© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Госпитализированная 12-летняя девочка в Орле, которую СМИ прозвали "маугли", имеет врожденное генетическое заболевание, из-за чего отстает в развитии, не может ходить и изъясняется звуками, но в семье о ней заботились и занимались ее здоровьем, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми. По данным правительства Орловской области, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас оно стабилизировалось. Отмечается, что "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни" и пребывание в медучреждении для него стресс.
Многие СМИ назвали девочку "маугли", потому что она изъясняется звуками и якобы передвигается на четвереньках. Кроме того, СМИ написали, что мать девочки страдает алкоголизмом, обращалась с дочерью жестоко, держала ее в клетке и сдавала в сексуальное рабство.
"Эта девочка 2008 года рождения. Она родилась с серьезным врожденным генетическим заболеванием… Оно в принципе не дает ей возможности нормального развития. Она практически не ходит, не говорит – коммуникационные функции она осуществляет звуками. Сопровождается все это отставанием в развитии. Она сегодня в 12 лет соответствует уровню развития шестилетнего ребенка", - рассказал Поляков.
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По его словам, родители неоднократно вывозили девочку на обследование в московские клиники, ей назначали курсы лечения, но заметных подвижек не было. При этом она всегда была в семье, и о ней заботились.
Информацию о генетическом заболевании подтвердила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Юлия Дорофеева. Она отметила, что, предварительно, истощение, о котором было заявлено – следствие развития болезни, соответствующее заключение должны представить медики.
"Когда девочка попала в больницу, при ней не было ни документов, ни мамы, которая могла пояснить, в каком состоянии находится ребенок. И СМИ ярлыки повесили, обозвали ее "маугли", не разобравшись, что с девочкой", - прокомментировала собеседница агентства.
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