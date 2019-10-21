Жириновский призвал ввести в России многоженство

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что демографическую проблему в России нельзя решить без многоженства. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения", — уверен политик.
Жириновский выступил против увеличения размера материнского капитала, так как, по его мнению, это не отразится на рождаемости в стране. Он отметил, что даже если выплачивать по миллиону рублей за ребенка, женщины не будут рожать.
С 2007 года в России действует программа "материнский капитал". За рождение второго или последующего ребенка женщинам выдают сертификат. В настоящий момент его размер составляет 453,026 тысячи рублей.
Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.