Жириновский призвал ввести в России многоженство

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что демографическую проблему в России нельзя решить без многоженства. Об этом сообщает агентство " Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что демографическую проблему в России нельзя решить без многоженства. Об этом сообщает агентство " Москва ".

"Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения", — уверен политик.

Жириновский выступил против увеличения размера материнского капитала, так как, по его мнению, это не отразится на рождаемости в стране. Он отметил, что даже если выплачивать по миллиону рублей за ребенка, женщины не будут рожать.

С 2007 года в России действует программа "материнский капитал". За рождение второго или последующего ребенка женщинам выдают сертификат. В настоящий момент его размер составляет 453,026 тысячи рублей.