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РИА Новости

Жириновский призвал ввести в России многоженство

19:08 21.10.2019 (обновлено: 19:14 21.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что демографическую проблему в России нельзя решить без многоженства. Об этом сообщает агентство "Москва".
"Было у славян многоженство, зачем поломали? Было же хорошо, сейчас был бы у нас миллиард населения", — уверен политик.
Жириновский выступил против увеличения размера материнского капитала, так как, по его мнению, это не отразится на рождаемости в стране. Он отметил, что даже если выплачивать по миллиону рублей за ребенка, женщины не будут рожать.
Президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы Мурманской области Андреем Чибисом
30 августа, 13:42РИА Новости
Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными
С 2007 года в России действует программа "материнский капитал". За рождение второго или последующего ребенка женщинам выдают сертификат. В настоящий момент его размер составляет 453,026 тысячи рублей.
Эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей, на пенсию мамы. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями законом запрещено обналичивание сертификата.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Маразм крепчал.. Демографический вопрос решится, как только наше государство станет социально направленным. Как только пособие на детей станет не 50 рублей а хотя бы 10 тыр. Демография вырастит сразу, как Жириновский будет получать 20 тыр а работяга 200 тыр, как и положено за адский труд.
21 октября, 19:23
invisibleworld
2000202
У власть имущих всё в порядке.Недалеко и до крепостного права.
21 октября, 19:24
Саша Василич
1132003
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