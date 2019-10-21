Джонсон не пришел на заседание парламента по Brexit

ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не явился на заседание палаты общин парламента в понедельник, направив вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли - такое поведение вызвало критику со стороны депутатов, которые посчитали его неуважительным по отношению к парламенту.

Палата общин в понедельник вновь собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по вопросу Brexit. Однако Джонсон не пришел на заседание.

Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд заявил, что хотел бы знать, где находится глава правительства и почему он не явился на заседание.

"Где он? Где уважение премьер-министра этому парламенту?" - задал вопрос депутат. По его словам, Джонсон был унижен поражением в палате общин в субботу, когда парламентарии отказали ему в "антидемократическом" соглашении по Brexit.

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу в понедельник заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit.

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник, но его планы нарушил спикер.