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РИА Новости

Джонсон не пришел на заседание парламента по Brexit

19:07 21.10.2019
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© AP Photo / Matt DunhamПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 21 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не явился на заседание палаты общин парламента в понедельник, направив вместо себя министра по делам Brexit Стивена Баркли - такое поведение вызвало критику со стороны депутатов, которые посчитали его неуважительным по отношению к парламенту.
Палата общин в понедельник вновь собралась на заседание, чтобы обсудить дальнейшую процедуру по голосованию по вопросу Brexit. Однако Джонсон не пришел на заседание.
Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд заявил, что хотел бы знать, где находится глава правительства и почему он не явился на заседание.
"Где он? Где уважение премьер-министра этому парламенту?" - задал вопрос депутат. По его словам, Джонсон был унижен поражением в палате общин в субботу, когда парламентарии отказали ему в "антидемократическом" соглашении по Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу в понедельник заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit.
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник, но его планы нарушил спикер.
Премьер попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЕвросоюзЛондонВ мире
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