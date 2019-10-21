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РИА Новости

Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit

19:05 21.10.2019
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкАкция против Brexit в Лондоне
Акция против Brexit в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Акция против Brexit в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии сделает все, чтобы парламент ратифицировал соглашение о выходе из ЕС до 31 октября, заявил официальный представитель премьера.
Ранее в понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Спикер отметил, что соглашение уже рассматривалось парламентом двое суток назад, по нему были проведены трехчасовые дебаты и в данное время нет оснований полагать, что мнение палаты, не поддержавшей сделку в субботу, изменится. Кроме того, он заявил, что считает недопустимым со стороны правительства "бомбардировать" парламент одним и тем же документом, внося его на рассмотрение раз за разом без изменений.
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"Премьер расстроен решением спикера... парламент отверг шанс исполнить волю британского народа. Правительство сделает все, чтобы опубликовать законопроект по соглашению о выходе из Евросоюза, парламент обязан ратифицировать его до 31 октября", - сказал журналистам представитель премьера.
На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник, но его планы нарушил спикер.
Премьер попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.
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Выход Британии из ЕвросоюзаДжон БеркоуБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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