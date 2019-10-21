Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit

ЛОНДОН, 21 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Британии сделает все, чтобы парламент ратифицировал соглашение о выходе из ЕС до 31 октября, заявил официальный представитель премьера.

Ранее в понедельник спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьером Борисом Джонсоном соглашения о Brexit. Спикер отметил, что соглашение уже рассматривалось парламентом двое суток назад, по нему были проведены трехчасовые дебаты и в данное время нет оснований полагать, что мнение палаты, не поддержавшей сделку в субботу, изменится. Кроме того, он заявил, что считает недопустимым со стороны правительства "бомбардировать" парламент одним и тем же документом, внося его на рассмотрение раз за разом без изменений.

"Премьер расстроен решением спикера... парламент отверг шанс исполнить волю британского народа. Правительство сделает все, чтобы опубликовать законопроект по соглашению о выходе из Евросоюза, парламент обязан ратифицировать его до 31 октября", - сказал журналистам представитель премьера.

На экстренных слушаниях 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать предлагаемое Джонсоном соглашение с ЕС о Brexit, внеся поправку к тексту документа, подтверждающую действие принятой в сентябре законодательной нормы об обязанности премьера просить о переносе сроков выхода из ЕС на три месяца или до момента, пока сделка не будет одобрена. Джонсон пообещал и попытался внести законопроект о сделке повторно в понедельник, но его планы нарушил спикер.