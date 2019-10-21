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РИА Новости

Секретариат ООН не помог с выдачей виз делегатам из России, заявил дипломат

18:52 21.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ООН, 21 окт – РИА Новости. Усилия секретариата ООН не помогли решить проблему с выдачей виз российским дипломатам для участия в мероприятиях в рамках Генассамблеи ООН, заявил зампостпреда РФ при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся, соответственно, разоружением и правовыми вопросами. По словам Белоусова, "никаких подвижек в урегулировании этой ситуации нет". Как отметил дипломат, США показали, что не намерены решать эту проблему.
"Хотел бы напомнить о нашем требовании предоставить Первому комитету отчет о тех усилиях, которые были предприняты секретариатом ООН по урегулированию визовой проблемы, а также конкретные предложения по урегулированию визовой проблемы, а также конкретные предложения по ее исправлению", - сказал Белоусов.
"Кроме того, мы просили, чтобы секретариат ООН дал однозначную оценку дискриминационной политике США в отношении делегаций других государств. До сих пор мы не услышали ни такого отчета с предложениями, ни такой оценки. Рассчитываем, что в ходе встречи с высоким представителем генсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу это недоразумение будет устранено", - подчеркнул он.
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По словам дипломата, российская делегация настаивает на этом, поскольку "не видит никаких ощутимых результатов от усилий секретариата по регулированию визовой проблемы".
"Если высокий представитель не способна снять наши озабоченности, тогда пусть перед комитетом по всей этой проблеме выступит лично генеральный секретарь ООН", - добавил Белоусов.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии, в частности, Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву. В четверг Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН процедурное решение о переносе работы этого органа из Нью-Йорка в Вену либо в Женеву на фоне недружественной визовой политики Штатов.
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