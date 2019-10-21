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РИА Новости

Верховный комиссар ООН призвала к диалогу для разрешения кризиса в Чили

18:46 21.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующий во время акции протеста в Сантьяго
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти и гражданское общество Чили начать диалог, чтобы избежать обострения ситуации.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника. Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Две ночи подряд, с 19 по 21 октября, в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
"Я глубоко обеспокоена и раздосадована из-за насилия, разрушений и причинения ранений, что происходило в Чили в последние пять дней… Необходимо, чтобы все действия властей и протестующих, которые привели к ранениям или к смерти, стали предметом независимых, беспристрастных и прозрачных расследований", - заявила Бачелет, чьи слова приводятся в релизе Совета ООН по правам человека.
Комиссар также уточнила, что в результате протестов погибли восемь человек, а по некоторым данным, могли погибнуть 13. Также отмечается, что 44 человека пострадали, девять из них получили серьезные травмы, а 283 были задержаны. Однако, согласно информации МВД, задержаны 1906 человек.
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
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Бачелет подчеркнула, что власти должны действовать "в полном соответствии с международными стандартами прав человека", а введение чрезвычайного положения должно быть исключительной мерой и должно "быть основано на законе". Она призвала протестующих проводить манифестации мирно, а правительство – сотрудничать со всеми гражданами, чтобы успокоить ситуацию.
"Нужен открытый и искренний диалог всех заинтересованных сторон, чтобы помочь разрешить эту ситуацию, в том числе и тщательное исследование широкого спектра социально-экономических проблем, лежащих в основе данного кризиса", - добавила Бачелет.
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Протесты в ЧилиСПЧ ООНУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаМишель БачелетООНЧилиВ мире
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