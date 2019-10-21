В Совфеде прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский не видит предпосылок для массового сокращения работников в обозримом будущем - экономика развивается, в регионах идет строительство, перерабатывающие отрасли в сфере АПК нуждаются в рабочих руках.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter сообщила, что почти каждая десятая фирма в стране планирует сократить ряд сотрудников в 2020 году. Однако в Минтруде заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.

"Я не вижу тревоги по данному вопросу, не вижу предпосылок для массовых сокращений", - сказал Рязанский РИА Новости в понедельник.

По словам сенатора, "перерабатывающие отрасли в сфере АПК, строительство жилья, с учетом льготной ипотеки, строительство транспортной инфраструктуры, везде нужны сотрудники". "Наши поездки по регионам это подтверждают", - добавил он.

Активно развивается IT- сфера, сказал законодатель. "В то же время, в системе госуправления могут образоваться вакансии", - полагает он.