Совет Федерации готов сотрудничать с новым главой СПЧ, заявил Клишас

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет Федерации готов сотрудничать с новым главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В понедельник Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста главы СПЧ и уволен с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением возраста 70 лет, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Совета. Новым главой СПЧ назначен секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Мы поздравляем Валерия Александровича (Фадеева) с назначением на эту ответственную должность и выражаем готовность к сотрудничеству по всем актуальным вопросам", - сказал Клишас.

Он отметил, что Совет Федерации эффективно и на постоянной основе взаимодействует с СПЧ.

"Отмечу, что Михаил Александрович (Федотов) всегда очень четко и последовательно отстаивал позицию возглавляемого им Совета по правам человека, мы благодарны ему за высокий уровень взаимодействия Совета с палатой регионов, который сложился в последние годы", - напомнил глава комитета.