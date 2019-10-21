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РИА Новости

Совет Федерации готов сотрудничать с новым главой СПЧ, заявил Клишас

17:57 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Совет Федерации готов сотрудничать с новым главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В понедельник Михаил Федотов был отправлен в отставку с поста главы СПЧ и уволен с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением возраста 70 лет, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Совета. Новым главой СПЧ назначен секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
"Мы поздравляем Валерия Александровича (Фадеева) с назначением на эту ответственную должность и выражаем готовность к сотрудничеству по всем актуальным вопросам", - сказал Клишас.
Он отметил, что Совет Федерации эффективно и на постоянной основе взаимодействует с СПЧ.
"Отмечу, что Михаил Александрович (Федотов) всегда очень четко и последовательно отстаивал позицию возглавляемого им Совета по правам человека, мы благодарны ему за высокий уровень взаимодействия Совета с палатой регионов, который сложился в последние годы", - напомнил глава комитета.
Он выразил уверенность в том, что взаимодействие СФ и СПЧ будет сохраняться и развиваться дальше - это очень важно для Совета Федерации, сказал Клишас.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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Валерий ФадеевСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
Реальных правозащитников выгнали, подхалимов и лизоблюдов добавили, конечно, с такими совету федерации сотрудничать лучше всего, сами ведь не лучше.
21 октября, 18:34
Александр Иванов
1700003
А Клишас не назвал цену своих часов когда о сотрудничестве говорил? Они у него задекларированы?
21 октября, 18:48
ddoomrules
1240000
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