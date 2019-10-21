Ушаков рассказал о контактах с Асадом по операции Турции в Сирии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Представители РФ постоянно поддерживают контакт с сирийским лидером Башаром Асадом по операции Турции в Сирии, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С Асадом постоянно контактируют наши представители, по различным направлениям, в том числе и спецпредставитель президента Лаврентьев. И постоянный контакт ведется по линии министерства обороны... Несомненно, ситуация в контексте турецкой операции — она очень подробно и обстоятельно обсуждалась между нашими представителями и Асадом", — сказал Ушаков.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.