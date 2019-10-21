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РИА Новости

Россия и Египет объявят 2020-й Годом гуманитарного сотрудничества

16:42 21.10.2019 (обновлено: 16:48 21.10.2019)
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на площади Тахрир в Каире
Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия и Египет объявят 2020 год Годом гуманитарного сотрудничества, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"2020 год будет объявлен Годом гуманитарного сотрудничества России и Египта", - сказал Ушаков, говоря о предстоящих переговорах лидеров РФ и Египта в Сочи.
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Ожидается также, что президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудят ход реализации крупных совместных проектов, речь идет о строительстве в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создании в восточном районе Порт-Саида Российской промышленной зоны.
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