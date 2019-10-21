Представители 43 африканских стран прибудут на саммит Россия-Африка

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главы государств и правительств 43 африканских стран будут представлены на саммите Россия-Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На саммит приедут главы государств и правительств 43 африканских стран, всего 54 страны. Сорок три будут представлены на высшем уровне, это уже само по себе является знаковым показателем", - сказал он.

Ушаков уточнил, что 11 стран будут представлены на уровне вице-президентов, министров иностранных дел или послов.

Помощник президента отметил, что всего на форум приглашены около 10 тысяч участников, которые представят различные сектора экономики.

Всего на форуме пройдет порядка 30 деловых сессий, посвященных обсуждению перспектив экономического развития Африки и вопросам ведения бизнеса на континенте, расширения российско-африканской торговли, реализации совместных инвестиционных проектов.