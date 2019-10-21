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РИА Новости

Путин в понедельник поговорит по телефону с Макроном

16:38 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта "Мечтай со мной" Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
 Президент РФ Владимир Путин во время разговора по телефону с одним из участников проекта Мечтай со мной Арсланом Каипкуловым. 25 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии и на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Сегодня будет ещё один телефонный разговор у Путина, с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном. Что объединяет разговоры с Меркель и Макроном, это две основные темы- Украина и Сирия", - сказал Ушаков. В понедельник Путин уже поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Разговор Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоялся в минувшую субботу.
Президент РФ В. Путин
Вчера, 12:18Война в Сирии
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию в Сирии
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