Путин в понедельник поговорит по телефону с Макроном

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии и на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Сегодня будет ещё один телефонный разговор у Путина, с президентом Франции (Эммануэлем) Макроном. Что объединяет разговоры с Меркель и Макроном, это две основные темы- Украина и Сирия", - сказал Ушаков. В понедельник Путин уже поговорил по телефону с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.